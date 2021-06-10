В парламенте Черногории сербские политики выступили против «сатанизации» своего народа

10.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Более четырех часов в Скупщине Черногории продолжались бурные дебаты по поводу проекта резолюции по Сребренице, которую страну заставляет принять Запад.

Об этом сообщает RTCG, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По итогам слушаний, спикер черногорского парламента Алекса Бечич заявил, что проект Резолюции будет поставлен на голосование, но не сообщил когда это произойдет.

Текст предлагаемой резолюции предусматривает, что Скупщина Черногории подтвердит, что в июле 1995 года в Сребренице был совершен геноцид, в ходе которого погибло более восьми тысяч гражданских лиц бошнякской национальности. Резолюция осудит заявления, действия и политику, которые отрицают или ставят под сомнение, что в Сребренице произошел именно геноцид, а 11 июля будет объявлено Днем памяти жертв Сребреницы. Проект представили депутаты от фракций мусульманских меньшинств (бошнякского и албанского), а также либеральных и наицоналистических партий.

Один из авторов резолюции Эрвин Ибрагимович заявил, что она «не позволит преступникам прятаться среди людей».

«Наконец-то, ярым националистам будет запрещено отрицать геноцид и прекратить вносить вражду между народами. Голосование сделает первый шаг к ценностям, к которым мы все стремимся, к добрососедским отношениям в регионе», – добавил депутат.

Представитель сербского Демократического фронта Йован Вучурович напротив, сказал, что разочарован тем, что в ходе депутатов в Скупщине не было представителей правительства Черногории, чтобы народ смог услышать их мнение.

«Важно, чтобы все мы высказались по резолюции, и граждане обсудили позицию каждого», – сказал Вучурович.

Он добавил, что его фракция не будет голосовать за резолюцию.

«Она – своего рода провокация, которая направлена непосредственно против сербского народа и предназначена для ежедневного политического использования. Цель этого документа – сатанизировать сербский народ. Я не могу поверить в благие намерения тех, кто предлагает резолюцию, потому что они всегда были против сербского народа. Никто не осуждает преступления, совершенные против сербского народа, но они уже назначили представителей для участия в торжествах, которые прославляют преступления против сербов», – сказал Вучурович.

Тем самым политик более чем прозрачно намекнул на готовность Черногории отправить официальных представителей в Хорватию на празднование годовщины карательной операции «Буря».