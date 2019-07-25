25.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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В партии Вакарчука смачно плюнули в лицо трети населения Украины

Огромный запрос жителей Украины на прямые переговоры Киева с ЛДНР – не повод прислушиваться к их мнению, так как государству следует поступать в угоду эфемерным «национальным интересам».

Об этом в эфире «5 канала» заявил замглавы партии «Голос» Ярослав Юрчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если треть людей хочет чего-то, это не означает, что это необходимо воплощать. Должна быть для власти не социология формирующим запросом, а понимание, что является наилучшим для страны.

Если мы не контролируем более 10% нашего информационного поля, то значительная часть наших граждан через каналы, которые контролируют российские силы, получает картинку не «Информационного вечера», то есть конкурентную картинку, где можно делать самому выводы, а получают пропаганду и с этими людьми тоже надо работать. Но в первую очередь, что надо делать, это наводить порядок на информационном поле», – заявил Юрчишин.

Напомним, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», президент России Владимир Путин заявил, что руководству Украины придётся идти на прямые переговоры с руководством ЛДНР, в противном случае конфликт в Донбассе не может быть урегулирован.

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