Нацистам не нравятся кадровые шатания Зеленского

13.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Возможное решение украинского президента Владимира Зеленского о сохранении должностей главы МВД Арсена Авакова и министра здравоохранения Ульяны Супрун сразу перечеркнет все его ранее задекларированные намерения о борьбе с коррупцией во власти.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-командир нацбата «Айдар», нардеп Сергей Мельничук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если он оставит главами министерств и ведомств тех людей, которые фактически проводили псевдореформы, я имею в виду Авакова, Ульяну Супрун, их заместителей и так далее, то они продолжат те же коррупционные схемы – те псевдореформы, которые были начаты.

Нужно ставить новых людей, как они обещали в предвыборной кампании, чтобы эти люди начинали новую работу, а правоохранительные органы должны сделать выводы, куда делись государственные деньги. То, что было потрачено из государственного бюджета, куда делось?», – вопрошает нацист.

При этом, по словам Мельничука, на данный момент он не видит реальных дел со стороны новой власти, так как силовыми ведомствами страны продолжают управлять старые лица.

«Я пока не вижу работы из-за того, что нет переназначения исполнительной ветви власти, то есть не видел прокурора, какие изменения будут в МВД.

После того, как я увижу, какие изменения будут в этих силовых ведомствах и в первый месяц работы, тогда можно будет что-то говорить. Пока только фарс», – резюмировал радикал.