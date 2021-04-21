В ПАСЕ – дежурные стенания о Навальном и российских войсках

21.04.2021, Страсбург, Константин Серпилин

Европарламент и ПАСЕ должны сделать всё от них зависящее для того, чтобы вынудить Москву освободить блогера-уголовника Алексея Навального.

Об этом в ходе весенней сессии ПАСЕ заявил президент Европейского парламента Давид Сассоли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня, как и нас всех, очень беспокоит состояние здоровья Алексея Навального и условия его содержания в местах лишения свободы. Думаю, что нам необходимо объединять усилия. Я уверен, что российские власти оперативно обеспечат Алексею Навальному всю необходимую медицинскую помощь.

Европейский парламент будет и далее призывать к его немедленному и безусловному освобождению. Наш парламент будет делать всё, что от него требуется, для достижения этой цели», – сказал Сассоли.

Он также возмутился размещением российских войск у границ с Украиной и в Крыму, и призвал РФ «сделать шаг назад».

«Нам необходимо наращивать наши усилия по поддержке мира на европейском континенте. В этом контексте меня особо беспокоит размещение российских войск вдоль границы с Украиной и на незаконно аннексированной территории Крыма.

Считаю крайне необходимым снижение напряженности и считаю, что России необходимо сделать шаг назад в том, что касается важности соблюдения международных обязательств», – добавил президент Европарламента.