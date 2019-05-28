В ПАСЕ началась ностальгия по российской делегации

28.05.2019, Москва, Олег Кравцов

После лишения РФ права голоса в ПАСЕ в организации не хватает достойных представителей, которые бы выдвигали разумные инициативы.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский.

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Он отметил, что за минувшие годы ПАСЕ «отвыкла от участия российских парламентариев».

«Ощущается своего рода ностальгия по тому времени, когда наша делегация активно выступала в этой структуре и пользовалась заслуженным авторитетом», – сказал дипломат.

По его словам, эта ностальгия «выражается в том, что многие здравомыслящие депутаты ПАСЕ считают, что образовался неестественный вакуум из-за непредставленности такой державы, как Россия».

«По сути, идет какой-то странный спортивный матч — игра в одни ворота. Конечно, им всегда хватает запаса критики в наш адрес, но в то же время они говорят, что в ПАСЕ не хватает достойных представителей, которые бы выдвигали разумные инициативы», – заявил Солтановский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Комитет министров Совета Европы принял постановление, которое позволяет вернуться российской делегации по чрезвычайной процедуре, из-за чего глава МИД Украины Павел Климкин устроил демарш.

Кроме того, главы Германии и Франции поддержали в телефонном разговоре с с президентом РФ Владимиром Путиным возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ.