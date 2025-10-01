В ПАСЕ предложили конфисковать европейские виллы Соловьёва и Шария

Страны ЕС должны конфисковать недвижимость «российских пропагандистов», и отдать их антироссийским деятелям.

Об этом на заседании ПАСЕ заявил одиозный украинский депутат Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я хочу обратиться к правительствам Италии и Испании. На озере Кома находится роскошная вилла российского пропагандиста Соловьёва. В Испании на берегу Средиземного моря есть роскошная вилла Шария.

Я хочу попросить вас – пришло время конфисковать эти роскошные виллы и сделать из них настоящие дома правды – сделать их резиденциями для свободных журналистов со всего мира», – сказал Гончаренко.