«В первую очередь» – Фон дер Ляйен напомнила Киеву, что кредиты даются Украине на развитие европейского ВПК

В рамках трат 60 миллиардов евро-кредита, выделяемого Украине странами ЕС на закупки оружия, приоритет должен отдаваться вооружениям, произведенным в странах Евросоюза.

Об этом на брифинге заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, она допустила, что ЕС будет иногда не против, если Украина купит оружие в третьих странах в случае, если приобрести его срочно в странах Евросоюза не получается.

«Прежде всего мы говорим о том, что закупки по возможности должны осуществляться на Украине, в Европейском Союзе, в странах Европейской Ассоциации свободной торговли, потому что для нас это большие деньги, это миллиарды и миллиарды евро, которые инвестируются.

И эти инвестиции должны окупиться за счет создания рабочих мест, проведения исследований и разработок, которые нам необходимы. Мы параллельно развиваем свою оборонно-промышленную базу не только ради получения кредита, но и ради собственной безопасности.

Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы создать мощный стимул для закупок в указанном регионе, в первую очередь», – подчеркнула немка.