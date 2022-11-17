В Польше не спешат допускать представителей Украины к расследованию ракетного инцидента

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Новости Украины

У польских властей есть сомнения относительно роли представителей Украины в расследовании взрыва в Пшеводове. В частности, против их участия выступил замглавы МВД Польши Мачей Вонсик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После того, как руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что представители Украины вскоре могут быть допущены к расследованию удара украинской ракеты по польской территории, в Польше разгорелась дискуссия по этому поводу.

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Во-первых, многие польские СМИ акцентировали внимание на словах Кумоха о том, что участие украинских представителей в расследовании будет возможно лишь в том случае, если не будет «технических оговорок со стороны польской и американской следственной группы».

Собственно, это соответствует подходу президента Польши Анджея Дуды, который на пресс-конференции 16 ноября заявил:

«Расследование проводится польскими и американскими экспертами, и если кому-то будет позволено принять участие в этом процессе, то потребуется как минимум согласие обеих сторон».

При этом позиция США до сих пор публично не высказана, если не считать резкой реакции Джо Байдена на заявление Владимира Зеленского о том, что ракеты, упавшие в Польше, не были украинскими.

«Это не доказательство», – сказал американский президент, слова которого распространило британское агентство Reuters.

Во-вторых, заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик заявил 17 ноября в комментарии третьей программе Польского радио, что «не видит повода для участия украинских представителей в расследовании, поскольку Украина не является потерпевшей стороной».

Говоря об участии представителей США, Вонсик заявил, что у американцев «есть соответствующие доказательства», и в ходе расследования будут учтены доказательства, представленные украинской стороной.

В-третьих, шеф Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Яцек Севера в комментарии радио RMF FM в тот же день отметил, что расследование должна проводить прокуратура Польши. Комментируя слова Владимира Зеленского о допуске представителей Украины, Севера подчеркнул, что «президент Анджей Дуда не видит препятствий для участия украинских наблюдателей, но для этого необходимо соблюсти процедуры согласования с союзниками и польской системы правосудия».

И, наконец, предшественник Северы на посту шефа БНБ, а ныне советник президента Польши Павел Солох также 17 ноября в эфире Radio Plus заявил:

«Решение по этому вопросу принимают польские власти. Zа данном этапе мы собираем информацию от всех стран-союзниках, которые могут помочь. Мы также будем получать информацию от украинской стороны, что очень важно для нас. Но Украина, как и любая другая страна, не будет со-организатором расследования. Это наше расследование».

Судя по всему, как Варшава, так и Вашингтон ныне стремятся поставить на место Киев, в последнее время возомнивший себя субъектом в ходе конфликта коллективного Запада и России. Раздражение действиями и заявлениями Зеленского и его окружения нарастало на Западе давно, и падение украинской ракеты на территории страны-члена НАТО просто дало повод высказать его в нелицеприятной для Киева форме.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Польши Анджей Дуда признал, что по его стране ударила украинская ракета.