В Польше плачутся, что военный союз Белоруссии и России нерушим

01.04.2020, Москва, Елена Острякова

Совместные учения Белоруссии со странами-членами НАТО не означают разрыва военного союза с Россией.

Об этом «Польскому радио» заявил сотрудник варшавского Центра Восточных исследований Камиль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не стоит видеть в этих событиях признак перелома в белорусской политике или оборонной стратегии. Мы видим, что ничто не может серьезно ослабить военный союз Москвы и Минска: ни коронавирус, ни нефтяные споры с Кремлем. Россия — единственный, а, кроме того, стратегический военный союзник Белоруссии, она, разумеется, играет в отношениях двух стран ведущую роль, поскольку превосходит партнера по военному, экономическому, сырьевому и демографическом потенциалу», – сказал Клысинский.

Он напомнил, что 23 марта в Белоруссии прошла операция по проверке боеготовности армии в связи с проходящими в ограниченном формате натовскими учениями «Защитник Европы», в которой было задействовано 6 тысяч человек.

«Мы видим, что никакого перелома нет. Белорусские действия, возможно, нельзя назвать агрессивными, но они свидетельствуют об отсутствии доверия к НАТО. Если на маневры Альянса Минск реагирует своими, это не союзнический и не дружественный жест», – подчеркнул польский эксперт.

По его мнению, совместная тренировка войск противовоздушной обороны Белоруссии и ВВС Польши 25 марта имела символическое значение. Речь идет об отработке процедур обмена информацией, а учения проводятся они каждой стороной по отдельности.

Напомним, в марте прошли совместные белорусско-британские учения на полигоне 103 Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады «Лосвидо». Военнослужащие миротворческой роты Белоруссии и батальона морской пехоты вооруженных сил Великобритании отрабатывали эвакуацию раненых, огневую подготовку, элементами тактической и инженерной подготовки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не воспринимает учения НАТО «Защитник Европы 2020», проходящие сейчас в Польше и Литве, «бряцанье оружием» у своих границ.