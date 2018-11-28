В Раде хотят объявить в Крыму военное положение

28.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Крымский полуостров должен быть внесен в список украинских территорий, на которые распространяется действие введенного ранее Верховной радой военного положения.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил депутат Верховной Рады Иван Крулько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, о полуострове забыли и не вписали его в перечень, утвержденный вчера Верховной радой.

«Почему, когда президент Украины объявлял 10 областей, где будет введен военное положение, почему не попала в этот список Автономная республика Крым? Что случилось, мы что уже забыли про АР Крым?.. Я считаю, что этот вопрос является стратегическим и мы должны включить это, если забыли. Нельзя о таком забывать, нужно дать сигнал всем, что Крым – это территория Украины, и Крым должен быть внесен как территория, где введено военное положение», – заявил Крулько.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Крыму объявлять что-либо бессмысленно, поскольку он не контролируется украинской властью.

«Конечно, мы можем вводить военное положение, но посмотрите с точки зрения хотя бы здравого смысла и нормальной логики. Можем ли мы осуществлять, есть ли там украинская власть, чтобы мы контролировали военное положение. На оккупированных территориях мы должны бороться не так, как на территории Украины, территории, которая контролируется украинской властью».

Ранее президент Украины предложил ввести в стране военное положение после столкновений возле Керченского пролива, где Россия задержала 3 единицы украинских ВМС, пытавшихся зайти в Азовское море без согласования с РФ.

Кроме того, Верховная рада поддержала инициативу Порошенко и утвердила военное положение сроком на 30 дней в Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Винницкой областях.