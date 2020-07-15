В Раде хотят официально поддержать свержение Лукашенко

15.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина должна на государственном уровне поддержать белорусских оппозиционеров и националистов, устроивших накануне массовые протесты в Минске.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат от фракции «Голос» Соломия Бобровская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рекомендую вам понаблюдать за тем, что происходит вчера и сегодня в Белоруссии, за всеми массовыми протестами, которые набирают обороты, которые являются неким началом…

Если вы видели вчера, около 240 людей было задержано и посажено в СИЗО – девушек, парней, журналистов некоторых изданий были задержаны. Их били, как били и нас в 2014 году, и мне очень хотелось, чтобы украинский парламент и украинское государство, чтобы в своей системной политике все же выставили поддержку всем тем, кто вчера не побоялся и высказал свое слово несогласия и протеста с тем, что происходит в Белоруссии», – призвала политик.

Также Бобровская подчеркнула, что президент Белоруссии Александр Лукашенко занимает свой пост непозволительно долго, несмотря на то, что в некоторых «цивилизованных» европейских странах встречается такое же явление.

«Мы видим положительный пример в Германии, но есть одно отличие между этими двумя государствами: выборы в Германии происходят демократично, прозрачно, понятно, с правом людей на мирный протест, на право выбирать и возможности быть выбранным. Однако же это точно, к сожалению, не про наших соседей.

Мне бы еще раз хотелось поддержать всех тех, кто не вышел, и сказать, что украинцы помнят, как не один год, вы вставали на нашу сторону, как в 2013 году вы ехали к нам, в Киев, на Майдан, как поддерживали нас, как несмотря ни на что, шли против системы. Мы прекрасно понимаем и видим, как Белоруссия поступает по отношению к государству Украина – фактически, не поддерживает ни одной позиции на международных площадках

И нам очень жаль, что эта коммуникация является очень странной и непонятной, не имеется поддержки с белорусской государственной стороны. Но несмотря на все это, мне бы очень хотелось, чтобы гражданское сообщество Белоруссии, которое зарождается, которое не побоялось выйти на улицы, зная, что украинское государство на их стороне»», – резюмировала парламентарий, закончив речь лозунгом белорусских националистов.

Напомним, накануне бывший представитель Украины на переговорах в Минске, экс-посол страны в Белоруссии Роман Бессмертный заявил, что молчание Киева в отношении предвыборной гонки в Белоруссии может дорого обойтись Украине.