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03.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, СМИ, Украина, Цензура
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В Раде не сомневаются, что Зеленский скоро сядет в тюрьму

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре лишится своей должности и сядет в тюрьму, а члены его партии вернутся торговать на рынках и делать свадебные фотографии.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неумение управлять привело к тому, что сегодня украинцы живут гораздо беднее, чем, когда им обещали «завершение эпохи бедности».

Я думаю, что господин Зеленский и «Слуги народа» скоро перестанут быть властью, и, в отличие от господина Порошенко, за которого вступаются некоторые его западные партнёры, господин Зеленский, всё-таки, сядет. Я думаю, что это будет абсолютно логичный финал комика, который почему-то возомнил себя способным быть политическим лидером.

Партия «Слуга народа» вернётся торговать на рынки, делать фотографии на свадьбы и заниматься прочими делами, которыми занимались большинство этих безымянных, кроме редких исключений, которые, очевидно войдут в какую-то новую партию «соросят». А остальные вернутся заниматься той ерундой, которой они занимались до того, как решили, что человек из ларька на рынке способен управлять государством», – резюмировал Волошин.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что закрытие оппозиционных телеканалов – свидетельство того, что у Владимира Зеленского сдают нервы на фоне сообщений о падении рейтинга его партии, а также угрозы массовых протестов из-за роста тарифов.

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