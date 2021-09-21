В Раде объявили о зраде – русские выборы легально прошли на территории Украины

Пока украинский парламент декларативно осуждает и не признаёт итоги выборов в Госдуму РФ, киевское руководство разрешает открывать российские избирательные участки на территории Украины.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат фракции «За будущее» Тарас Батенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видели, как Россия продолжает гибридную войну против Украины, массово вывозя жителей Донбасса в Ростовскую область для голосования.

При этом реакция украинской власти двойственная. В информационном поле, в заявлениях, которые звучат в Верховной раде, мы осуждаем и призываем признавать такую Госдуму нелегитимной.

Но, вместе с тем, открываем участки для голосования на своей территории, в консульствах, ссылаясь на международные договора, на которые РФ наплевать. Мы говорим сейчас, сколько голосов партия власти взяла в Госдуму РФ.

Мы за принятие соответствующего постановления в Верховной раде Украины, которое осуждает эти выборы в так называемую Госдуму России. Но мы также и против когнитивного диссонанса в головах украинской власти», – сказал депутат.