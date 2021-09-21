Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
21.09.2021 14:56 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Д.Б., Дзен, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

В Раде объявили о зраде – русские выборы легально прошли на территории Украины

Новости УкраиныПока украинский парламент декларативно осуждает и не признаёт итоги выборов в Госдуму РФ, киевское...

Пока украинский парламент декларативно осуждает и не признаёт итоги выборов в Госдуму РФ, киевское руководство разрешает открывать российские избирательные участки на территории Украины.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат фракции «За будущее» Тарас Батенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы видели, как Россия продолжает гибридную войну против Украины, массово вывозя жителей Донбасса в Ростовскую область для голосования.

При этом реакция украинской власти двойственная. В информационном поле, в заявлениях, которые звучат в Верховной раде, мы осуждаем и призываем признавать такую Госдуму нелегитимной.

Но, вместе с тем, открываем участки для голосования на своей территории, в консульствах, ссылаясь на международные договора, на которые РФ наплевать. Мы говорим сейчас, сколько голосов партия власти взяла в Госдуму РФ.

Мы за принятие соответствующего постановления в Верховной раде Украины, которое осуждает эти выборы в так называемую Госдуму России. Но мы также и против когнитивного диссонанса в головах украинской власти», – сказал депутат.

Батенко заявил, что Киев должен официально признать ФСБ и ГРУ РФ террористическими организациями.

«Также мы предлагаем принять в Верховную раду и другое постановление, которым призываем признать и ФСБ, и ГРУ РФ террористическими организациями, которые занимаются дестабилизацией и дезинтеграцией нашего государства, поддержкой террористической деятельности квазидержавных образований, так называемых ЛДНР.

И тем самым мы ещё раз покажем, что стоим на защите национальных интересов Украины, и можем противостоять вызовам, которые сегодня стоят перед нашим украинским государством», – добавил парламентарий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть