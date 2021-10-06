В Раде озвучили очень неприятные для Украины выводы ООН

Украина стремительно движется к лидирующим позициям среди стран, попирающих права человека и свободу слова.

Об этом на пленарном заседании Верховной рады заявил депутат Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вынужден довести до ведома коллег очередную реакцию очень уважаемой мировой структуры по ситуации со свободой слова на Украине. А именно, заместитель верховного комиссара ООН по правам человека пани Нада Аль-Нашиф, представляя очередной 32-ой доклад по ситуации на Украине на сессии Совета ООН по правам человека, обозначила, что закрытие трёх каналов, а также интернет-ресурсов произошло с нарушением всех мировых стандартов, и принято независимым органом непропорционально, и такие действия не соответствовали необходимости», – заявил депутат.

«Сегодня многие международные организации первого ряда, как ООН и ОБСЕ, обращают внимание всего мира, и в первую очередь украинской власти, на узурпацию, препятствованию журналистской деятельности, принципам демократии и свободе слова. И на этом фоне, когда необходимо людям доводить сложную ситуацию с COVID, бороться за понижение тарифов, журналистам фактически закрывают рот разными способами», – добавил Шуфрич.