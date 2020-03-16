В Раде переполох из-за эпидемии

16.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Завтра утром Верховная рада проведёт внеочередное заседание, на котором рассмотрит проблемы, связанные с эпидемией коронавируса, а также проголосует за отмену пленарных заседаний парламента до конца действия карантина.

Об этом в ходе согласительного заседания Верховной рады заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы все хорошо проинформированы о ситуации, которая разворачивается не только в Украине, но и во всем мире. Я призываю всех отложить политические составляющие, чтобы Верховная рада продемонстрировала единую и консолидированную работу и позицию в отношении вызовов, которые стоят перед нашим государством.

Да, сегодня мы вводим некоторые ограничения, но, я думаю, тут необходимо сделать всё то, что можно сделать на упреждение, чтобы не возникало того, что мы наблюдаем в разных странах Европы, Азии, и многих других», – заявил спикер.

Также он призвал провести внеочередное заседание и рассмотреть законопроект, направленный на борьбу с коронавирусом.

«Что касается графика работы Верховной рады, то будет предложено изменить график работы. Верховная рада не закрывается, она продолжает работать. Но мы меняем последовательность пленарных и комитетских недель. И до 3 апреля 2020 мы переходим в режим работы в комитетах. Я имел разговор с коллегами из разных фракций и депутатских групп. Все это предложение поддерживают», – резюмировал Разумков.