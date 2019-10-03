В Раде переполох: Путин загнал Украину в ловушку

03.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украинский президент Владимир Зеленский, согласившись с «формулой Штайнмайера», ошибочно полагает, что сможет переиграть президента РФ

Об этом в ходе очередного пленарного заседания Верховной рады заявила депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера мы, лидеры фракций, встретились с Зеленским. У меня сложилось впечатление, что президент искренне хочет мира. Но также искренне он верит, что сможет переиграть Путина. Я видела нескольких украинских президентов, которые также верили, что могут переиграть Путина, но попадали в ловушку Кремля. И сегодня наша с вами обязанность – не дать Украине попасть в ловушку Кремля.

План Штайнмайера, в котором ни слова о безопасности, является ловушкой. И когда сегодня Путин, накануне встречи в нормандском формате, уже выставляет украинскому президенту условия, что это на нас лежит ответственность за экономику и инфраструктуру, разрушенную Кремлём, что это только на Украине ответственность за безопасность – это и есть ключевые ловушки», – возмутилась Геращенко, после чего потребовала от министра иностранных дел Украины и начальника Генштаба ВСУ явиться «на ковёр» в парламент.

В свою очередь, народный депутат от фракции «Голос» Инна Совсун призвала Раду вернуть себе субъектность и создать специальную следственную комиссию по вопросам возвращения «оккупированных» территорий.

«Почему вчера парламент нашёл время говорить о будущем украинского космоса, но не нашёл времени говорить о будущем украинского Донбасса и украинского Крыма? Несубъектность парламента в этом вопросе не просто унизительна, но опасна с точки зрения определения нашей позиции в мире. На фоне общего врага мы должны быть едиными в своих действиях.

Для того, чтобы вернуть субъектность парламента в определении внешней политики Украины фракция «Голос» инициировала создание специальной следственной комиссии на замену формуле «Путина-Штайнмайера».

Именно потому мы должны создать временную специальную комиссию Верховной рады по вопросам восстановления оккупированных территорий и обеспечения суверенитета Украины. Создание таких комиссий предусмотрено Конституцией Украины и законом о национальной безопасности», – сказала Совсун.

Отметим, после подписания «формулы Штайнмайера» боевики украинских националистических и неонацистских группировок начали раскачивать ситуацию в стране.