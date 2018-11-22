В Раде продолжается развал Оппозиционного блока

22.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Сегодня фракцию “Оппозиционный блок” в украиснком парламенте покинули сразу три депутата.

Об этом на заседания Верховной рады объявил спикер Андрей Парубий, рассказавший о смене руководства фракции, из которой ранее были исключены депутаты Юрий Бойко и Сергей Левочкин.

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«В соответствии со ст. 60 регламента ВРУ, а также согласно протоколу собрания депутатской фракции политической партии “Оппозиционный блок” сообщаю об избрании председателем депутатской фракции политической партии “Оппозиционный блок” народного депутата Вадима Новинского, заместителями – председателя фракции народных депутатов Александра Вилкула и Юрия Воропаева», — сообщил Парубий.

“Согласно поданному заявлению и в соответствии с ч. 3 ст. 60 регламента, сообщаю о выходе народных депутатов Евгения Бакулина, Сергея Дунаева и Юлия Иоффе из состава депутатской фракции политической партии “Оппозиционный блок”, – добавил спикер.

Кроме того, в Раде объявлено о создании межфракционного депутатского объединения “Оппозиционная платформа – За життя”, у которого будут два сопредседателя – исключенные из Оппоблока Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее депутаты Юрий Бойко и Сергей Лёвочкин были исключены из фракции «Оппозиционного блока» из-за не согласованного с остальными решения о вхождении в объединение с Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем.

Сама же партия была создана после государственного переворота 2014 года на базе бывшей Партии регионов.

Как полагают эксперты, причина раскола объясняется сужением кормовой базы олигархов, конкурирующих между собой, однако во времена Виктора Януковича сохранявших видимость единой команды.