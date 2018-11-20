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Причина раскола в «Оппоблоке» – сужение кормовой базы олигархов
Причина сегодняшнего раскола в «Оппоблоке» – сужение кормовой базы олигархов, конкурирующих между собой, однако во времена Виктора Януковича сохранявших видимость единой команды.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Сергей Белашко.
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«Конфликт между газовиками и минеральщиками – не политический. В его основе лежат экономические интересы, которые разные у разных групп.
При Януковиче эти интересы согласовывались, потому что была ставка на промышленное развитие, сейчас её нет, и ресурсов на всех промышленников не хватает. Соответственно, начинается жесткий конфликт интересов между газовиками и угольщиками – на каком энергоносителе будет работать экономика Украины.
Политика – это концентрированная экономика. А дальше – уже какие-то конфликты, личные обиды, подали в суд одни на других по Укртелекому, что-то отсудили, те обиделись, плюс фактор Медведчука, которого категорически не переваривает часть Оппоблока, а другая часть считает, что он адекватный партнер.
Но это все лирика, а основной конфликт лежит в экономической плоскости, т.е. конфликт интересов», – сказал Белашко.
Политолог Александр Семченко полагает, что вслед за Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным из «Оппозиционного блока» могут быть исключены и другие депутаты.
«Я думаю, исключения еще будут. Фракция Оппозиционного блока очень разнородная, и есть люди Левочкина, включая самого Левочкина, сестру его, поэтому вполне может быть, что ситуация будет иметь продолжения», – сказал эксперт «ПолитНавигатору».
Метки: Выборы президента Украины, Дмитрий ФИрташ, оппозиционный блок, Ринат Ахметов
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