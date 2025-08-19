В Раде проговорились: Принудительная эвакуация населения в Донбассе обернулась гуманитарным ужасом и хаосом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Принудительно «эвакуированное» украинским правительством население Донбасса оказывается брошенными в непригодных для жизни лагерях.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Валерий Гнатенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Боевые действия сегодня в Донецкой области усиливаются, вместе с ними растет напряжение с гражданским населением. Ситуация с принудительной эвакуацией из Дружковки, Константиновки, Доброполья вызывает возмущение у населения. Люди вынуждены покидать свои дома, но организация этого процесса… она очень позорная. Областная военная администрация провалила эту подготовку. Транспортный коллапс в этих городах затрудняет эвакуацию, поезда туда не ходят, хабы для переселенцев переполнены, людей вывозят без четкого плана фактически в никуда», – сказал Гнатенко.