В Раде проговорились: Принудительная эвакуация населения в Донбассе обернулась гуманитарным ужасом и хаосом
Принудительно «эвакуированное» украинским правительством население Донбасса оказывается брошенными в непригодных для жизни лагерях.
Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Валерий Гнатенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Боевые действия сегодня в Донецкой области усиливаются, вместе с ними растет напряжение с гражданским населением. Ситуация с принудительной эвакуацией из Дружковки, Константиновки, Доброполья вызывает возмущение у населения.
Люди вынуждены покидать свои дома, но организация этого процесса… она очень позорная. Областная военная администрация провалила эту подготовку. Транспортный коллапс в этих городах затрудняет эвакуацию, поезда туда не ходят, хабы для переселенцев переполнены, людей вывозят без четкого плана фактически в никуда», – сказал Гнатенко.
«Посмотрите на ситуацию в транзитном пункте, который сегодня есть в Павлограде. Там настоящий хаос. Дом культуры, где разместили эвакуированных, не справляется, даже коридоры и детские комнаты заставлены матрасами.
Недавно более 60 человек ночевали на парковке, им раздавали спальники, ставили палатки, некоторые спали прямо на земле. Ежедневно через этот пункт проходят сотни эвакуированных, в последние дни прошло 400 человек. Но куда их везти? Нет четко определенных областей для приема, многие остаются без жилья.
Логистика на плечах волонтеров и неправительственных организаций. Непонятно, где находится областная военная администрация, почему она бездействует. Это провал планирования», – добавил депутат.
