В Раде проговорились: Принудительная эвакуация населения в Донбассе обернулась гуманитарным ужасом и хаосом

Вадим Москаленко.  
19.08.2025 22:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 433
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Украина


Принудительно «эвакуированное» украинским правительством население Донбасса оказывается брошенными в непригодных для жизни лагерях.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Валерий Гнатенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Боевые действия сегодня в Донецкой области усиливаются, вместе с ними растет напряжение с гражданским населением. Ситуация с принудительной эвакуацией из Дружковки, Константиновки, Доброполья вызывает возмущение у населения.

Люди вынуждены покидать свои дома, но организация этого процесса… она очень позорная. Областная военная администрация провалила эту подготовку. Транспортный коллапс в этих городах затрудняет эвакуацию, поезда туда не ходят, хабы для переселенцев переполнены, людей вывозят без четкого плана фактически в никуда», – сказал Гнатенко.

«Посмотрите на ситуацию в транзитном пункте, который сегодня есть в Павлограде. Там настоящий хаос. Дом культуры, где разместили эвакуированных, не справляется, даже коридоры и детские комнаты заставлены матрасами.

Недавно более 60 человек ночевали на парковке, им раздавали спальники, ставили палатки, некоторые спали прямо на земле. Ежедневно через этот пункт проходят сотни эвакуированных, в последние дни прошло 400 человек. Но куда их везти? Нет четко определенных областей для приема, многие остаются без жилья.

Логистика на плечах волонтеров и неправительственных организаций. Непонятно, где находится областная военная администрация, почему она бездействует. Это провал планирования», – добавил депутат.

