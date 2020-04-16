В Раде рассказали, как Зеленский легализовал миллиардные коррупционные схемы

16.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Бывший министр финансов Игорь Уманский доложил Владимиру Зеленскому об обнаружении огромной коррупционной схемы, однако президент уволил главу Минфина и изменениями в бюджет легализовал воровство государственных средств.

Об этом в ходе брифинга в здании украинского парламента заявила экс-премьер-министр страны, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, вы помните, как партия «Слуга народа» вместе с президентом Зеленским назначили министром финансов пана Уманского, и поручили ему проанализировать все финансы страны, и составить изменения в бюджет.

Но после того, как пан Уманский на должности министра финансов изучил всю ситуацию с доходами бюджета по доходу, по налогу на прибавочную стоимость, поступления в бюджет, он сделал специальный доклад президенту и премьер-министру о том, что на Украине на базе налоговой службы и таможни действует коррупционная схема, которая позволяет ежемесячно не платить в бюджет до 10 миллиардов гривен.

Пан Уманский не просто доложил президенту и премьеру об этих фактах. Он показал, как прекратить эту коррупцию, и как сделать так, чтобы Украина не лишалась ежегодно 120 миллиардов гривен дохода», – сказала она.

Юлия Тимошенко подчеркнула, что украинский президент быстро отреагировал на этот доклад – уволил министра и принял соответствующие изменения в бюджет, чтобы покрыть коррупцию.

«Также Уманский обратился с требованием уволить начальников налоговой и таможенной служб, потому что они и являются теми людьми, которые по поручению, или по собственному желанию, это надо разобраться, на базе коррупции отмывают с бюджета до 10 миллиардов гривен ежемесячно.

Это закончилось тем, что уволили самого пана Уманского с должности министра финансов, а самое главное, изменениями в бюджет – уменьшили доходную часть бюджета страны на 120 миллиардов гривен. То есть ровно на столько, сколько в год происходит коррупции. Другими словами, изменениями в бюджет легализовали эту коррупцию, и отменили в доходах бюджета всё, что они на базе коррупции забирают», – резюмировала депутат.