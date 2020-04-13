Решением Рады украинцы обеднели сразу на 120 миллиардов

13.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 3279-Д об изменениях в государственный бюджет на 2020 год.

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, доходы бюджета-2020 сокращаются почти на 120 миллиардов гривен, а расходы увеличиваются на 82 миллиарда. Также он предполагает создание фонда борьбы с COVID-19.

Однако с резкой критикой законопроекта выступила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«На коррупционном основании забирается 120 миллиардов гривен. А это, считайте, забираются зарплаты, пенсии, возможная жизнь людей, которые сегодня остались без работы. Но и в зале, и в президиуме, и в ложе правительства глубоко плевать, что министр Уманский сказал о том, что коррупция достигла масштаба 120 миллиардов гривен в год, и сегодня в бюджете эту коррупцию легализуют.

Также вы даже не посмотрели, что сегодня они закладывают дефицит бюджета, которого не было никогда в жизни. Это означает, что страну бросают в долговую яму, и если этот бюджет будет реализован, мы будем иметь государственный долг, который будет равняться ВВП. Такого в жизни страны не было никогда.

Вы думаете за это голосовать? Это будет означать, что все следующие поколения украинцев будут рассчитываться за те долги, которые вы сегодня делаете. Сегодня снимают деньги с инвалидов, региональных бюджетов, малообеспеченных семей, студентов, медиков. Вы считаете, это бюджет, который необходимо поддержать? Забирая 120 миллиардов, нас бросают в долговую зависимость на десятки лет вперёд», – возмутилась Тимошенко.

Коллегу также поддержал депутат от «Европейской солидарности» Тарас Батенко. Он подчеркнул, что представители киевской власти даже не удосужились провести переговоры с МВФ относительно реструктуризации долга, а значит, Украину хотят полностью продать.

После чего в ходе голосования законопроект поддержали 249 парламентариев из 387 присутствующих, решение было принято. Против изменений бюджета, согласно поименному голосованию, выступили пять депутатов от «Слуги народа», в полном составе голосовали «против» «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос». «Слуг народа» поддержали депутатские группы «Доверие» и «За будущее», а также часть внефракционных, среди которых спикер Дмитрий Разумков и вице-спикер Руслан Стефанчук.