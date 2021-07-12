«Сулит огромную прибыль» – российский либерал публично рекламирует легализацию наркотиков

12.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Благодаря усилиям США легализация и введение в оборот некоторых наркотиков якобы является «глобальным трендом» – неизбежным и сулящим огромные выгоды тем, кто вовремя к нему присоединится.

Об этом в эфире YouTube-канала «Власть vs Влащенко» заявил российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Легализация каннабиса – это глобальный тренд. Сейчас уже несколько десятков штатов США легализовали каннабис. И колоссальный прорыв, всё вырастет в десять раз, а то и в сто, случится, когда США легализуют каннабис на федеральном уровне. Я думаю, это случится лет через пять. Поэтому все инвестиции, которые будут сделаны в эту отрасль, как экономические, так и политические (то есть решения) воздадутся сторицей, причём в ближайшие годы. Причём в тот период, когда Владимир Александрович Зеленский собирается, судя по всему, оставаться президентом страны», – сказал он.

Белковский подчеркнул, что легализация наркотиков якобы является неизбежным глобальным трендом, который, если присоединиться к нему вовремя, сулит огромную прибыль.

«Это судьба любого глобального тренда. Как 20 лет назад мне говорили, что не будет сланцевой революции, потому что это очень дорого и неэкологично. А потом это стало недорого и экологично. 10 лет назад говорили, что не будет революции в зелёной энергетике, а она случилась. Благодаря развитию технологий всё дешевеет, подобно тому, как мобильный телефон 30 лет назад был предметом роскоши, а сейчас он – милая безделушка, которая может выпасть с кармана, а ты и не заметишь.

То же самое с каннабисом. Поэтому тот, кто делает на это ставку, оказывается в среднесрочном в гигантском выигрыше. А чтобы хорошо заработать на этом, надо играть на опережение. Хорошо, торопиться не будем, года два я согласен подождать», – резюмировал либерал.