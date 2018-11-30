В Раде возьмутся за русских шпионок

30.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Верховной Раде хотят запретить въезжать на Украину не только российским мужчинам, но и женщинам.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил замглавы фракции «Народный фронт» в парламенте Андрей Тетерук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, российские женщины – такие же успешные шпионы, как и мужчины, потому Украина вообще должна ввести визовый режим с РФ.

«Мы выступаем за введение визового режима с Российской Федерацией. По нашему мнению, это значительно усилит ситуацию с безопасностью нашей страны. На протяжении последних лет мы были свидетелями, как в Соединенных Штатах были задержаны именно женщины, которые шпионили на Российскую Федерацию – это и Анна Чапман, и Мария Бутина. Они успешно выполняли свою деятельность, и я не вижу смысла вводить ограничения исключительно для мужчин. Нужно вводить визовый режим, решить эту проблему раз и навсегда», – заявил Тетерук.

Ранее на Украине запретили въезд в страну гражданам Российской Федерации мужского пола возрасте от 16 до 60 лет. В РФ же заявили, что двери должны быть всегда открыты для граждан Украины, желающих покинуть эту территорию.