В России хотят открыть двери для украинцев

30.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Россия не должна симметрично отвечать на действия украинской власти и запрещать въезд на территорию страны гражданам Украины мужского пола.

Об этом в своем телеграм-канале пишет военкор и журналистка «Русского репортера» Марина Ахмедова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, российские двери должны быть всегда открыты для граждан Украины, желающих покинуть эту территорию.

«Надеюсь, Россия так же с украинцами не поступит. И если дети не смогут приехать к своим родителям, то у родителей останется возможность приехать к ним. Я, да, считаю, что многие украинцы несут ответственность за то, что с ними происходит – виноваты своим молчанием. Молчали, когда в Луганске “взрывались кондиционеры”, когда волны мобилизации гнали на убой, а назад возвращались гробы, когда отворачивались от своих же срочников на вокзалах, чтобы не думать о войне, и когда снаряды летали над городами Донбасса, убивали людей, и когда в Раду пришли тупоголовые комбаты, за которых кто-то проголосовал.

Но я также убеждена, что умное правительство должно делать все для того, чтобы не усугублять человеческие трагедии. Пусть украинцы приезжают к нам. Наши двери всегда должны быть для них открыты», – заявила Ахмедова.

Как сообщал корреспондент «ПолитНавигатора», ранее на Украине запретили въезд в страну гражданам Российской Федерации мужского пола возрасте от 16 до 60 лет.