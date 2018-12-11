11.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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В Раде заговорили о продлении военного положения

В Верховной раде не исключили продление военного положения после окончания действующего срока и новых провокаций.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил депутат украинского парламента Антон Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, в этом случае президент Украины Петр Порошенко может сохранить свой пост на неопределенный срок.

«Если Путин примет решение в конце декабря провести обстрелы нашей территории и погибнут люди, то мы будем вынуждены, и я этой рукой нажму кнопку, что мы должны продлевать военное положение. Возможно, нужно будет изменить закон и разрешить проводить выборы во время военного положения… Если Путин пойдет на то, чтобы обострить ситуацию, если он пойдет на новые массовые жертвы наших людей, мы будем стоять перед выбором – вводить военное положение и не проводить выборы президента и дать возможность президенту Порошенко продолжать быть президентом или же объявить выборы во время военного положения», – заявил Геращенко.

Ранее разведка ДНР сообщила, что Украина готовит диверсию на одном из промышленных предприятий Мариуполя с целью продления военного положения и боевых действий в районе границы ДНР и Российской Федерации.

Российские политологи посчитали этот сценарий единственным вариантом для Порошенко сохранить под собой президентское кресло.

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