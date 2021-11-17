«В РФ совсем другой уровень»: Коцаба сравнил российских и украинских чиновников

Новости Украины

Чиновники в России вышколенные и хорошо говорят, в то время как украинские больше похожи на жуликов и клоунов, чем на государственных служащих.

Об этом в эфире интернет-канала «СМЕРШ. Крымский Фронт» заявил украинский журналист и бывший политзаключенный Руслан Коцаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я посмотрел, насколько российские чиновники отличаются от украинских – они вышколенные, не косноязычные, это совсем другой уровень. А на Украине какой-то «95 квартал», он уже переместился под купол Верховной рады или офис президента. Я прихожу в Верховную раду, чтобы сделать синхроны для своего блога, у меня есть человеческий опыт, мне уже 56 лет, я смотрю на этих депутатов и думаю: «Кем бы ты был, если бы не бренд «Голоса» или «Слуга народа»? Как говорится у нас – чмо чмом. Ты ещё проверишь карманы после того, как от него уйдёшь, чтобы он ничего у тебя не стянул, потому что они на жуликов похожи», – сказал Коцаба.

Напомним, ранее выдворенному из «Слуг народа» депутату Гео Леросу, который во время выступления в Верховной раде показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому, вручили подозрение за «хулиганство» в стенах парламента.

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что Украина должна получить свои дивиденды от ситуации с мигрантами на границе между Белоруссией и Польшей. Например, создать за деньги Евросоюза на своей территории лагеря для временного пребывания беженцев .