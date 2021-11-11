Показавшему Зеленскому средний палец депутату грозит до 5 лет

Новости Украины

Выдворенному из «Слуг народа» депутату Гео Леросу, который во время выступления в Верховной раде показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, вручили подозрение за «хулиганство» в стенах парламента.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Государственного бюро расследований Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве сообщили, что 11 ноября 2021 года по поручению Генпрокуратуры депутату было вручено письменное уведомление о подозрении «за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной рады Украины».

«Следователи ДБР в рамках расследования по уголовному производству установили, что 04 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства. При этом он не реагировал на замечания председательствующего на заседании, продолжал подобные действия даже после выключения микрофона по решению председательствующего. Осознавая, что речь не будет фиксироваться средствами массовой информации, показал непристойный жест, демонстрируя пренебрежение общепринятыми нормами морали и социального окружения», – говорится в заявлении пресс-службы.

Там добавили, что таким образом депутат задался целью создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание к личности СМИ, общества и других политиков.

«Лицо подозревается в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 5 лет», – сообщили в ГБР.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения. Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Генпрокуратура Украины.

Напомним, накануне Гео Лерос обнаружил «странное» устройство под своим авто. Депутат связал это с произошедшим 4 ноября скандалом и пообещал «и дальше «выводить ублюдков и мразей на чистую воду».

Кроме того, ранее Герос с трибуны Рады назвал команду Зеленского «опухолью на теле государства».