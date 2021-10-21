В Роскомнадзоре рассказали о цензуре российских СМИ западными площадками

Большинство западных информационных и цифровых платформ фактически объявили войну российским СМИ, целенаправленно лишая их какой-либо возможности вещания.

Об этом в ходе заседания Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2020 году, мы наблюдали резкий всплеск цензуры, мы выявил 85 случаев по цензурированию отдельных материалов российских СМИ и материалов граждан России. Также мы выявили цензуру российских СМИ целиком. Это нонсенс и недопустимо.

Целенаправленная работа зарубежных площадок, некая работа по управлению пользовательской повесткой, когда цензурируется неудобная информация, когда, по их мнению, что-то должно быть точно правдой, а что-то – фейком. Донесение нужных политических и экономических им смыслов. По сути, мы наблюдаем применение механизмов выдавливания из информационного поля российских СМИ», – сказал Субботин.