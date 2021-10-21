В Роскомнадзоре рассказали о цензуре российских СМИ западными площадками
Большинство западных информационных и цифровых платформ фактически объявили войну российским СМИ, целенаправленно лишая их какой-либо возможности вещания.
Об этом в ходе заседания Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В 2020 году, мы наблюдали резкий всплеск цензуры, мы выявил 85 случаев по цензурированию отдельных материалов российских СМИ и материалов граждан России. Также мы выявили цензуру российских СМИ целиком. Это нонсенс и недопустимо.
Целенаправленная работа зарубежных площадок, некая работа по управлению пользовательской повесткой, когда цензурируется неудобная информация, когда, по их мнению, что-то должно быть точно правдой, а что-то – фейком. Донесение нужных политических и экономических им смыслов. По сути, мы наблюдаем применение механизмов выдавливания из информационного поля российских СМИ», – сказал Субботин.
Напомним, ранее администрация американского видеосервиса YouTube, принадлежащего компании Google, удалила без возможности восстановления аккаунты немецкой редакции российского холдинга RT.
Кроме того, ранее глава «Лиги безопасного интернета», дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина, выступая на заседании Общественной палаты, назвала Facebook лидером по нарушению российских законов и выразила надежду, что Роскомнадзор начнет замедлять его трафик, как это было с Twitter.
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