В России намерены соскочить с сервисной иглы Google

28.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия должна наказывать финансово американскую корпорацию Google за любое нарушение на территории РФ.

Об этом в рамках «круглого стола» в Москве заявил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По мнению эксперта, так можно наказать корпорацию, которая фактически ввела политическую цензуру и блокирует работу российских СМИ.

«Безусловно, политика штрафов в отношении Google может как-то действовать. Мы можем применять максимальные усилия для того, чтобы каждое неправомочное действие корпорации Google нашими надзорными органами, нашими государственными органами давить на корпорацию, требовать оплаты штрафов и бить, так сказать, рублем», – заявил Малькевич.

При этом, он признал, что такие штрафы для компании с оборотом в десятки миллиардов долларов будут малоэффективными и призвал к созданию альтернативных сервисов на территории Российской Федерации.

«Мне и коллегам важно было бы понимать, какие альтернативы сервисам Google могут быть предоставлены, насколько эффективно у нас развиваются российские хостинг, насколько удобную альтернативу нынешним сервисам Google они могут предоставлять на сегодняшний день и чем они смогут заинтересовать наших журналистов в будущем.

Насколько эффективнее, важнее и безопаснее, чем сервисы Gogle они уже являются и могут стать в обозримом будущем. На наш взгляд, именно разработка альтернативы, попытка соскочить с этой сервисной иглы является одним из наиболее эффективных действий, которые необходимо предпринимать», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, участники «круглого стола» предложили также блокировать нарушающий законодательство РФ контент, который распространяет корпорация Google через свои сервисы.

Ранее главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявлял, что Россия должна заблокировать работу западных интернет-компаний, если они не соблюдают требования законодательства РФ и не хотят переносить на ее территорию серверы с пользовательскими данными россиян.