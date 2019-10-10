В России одержала победу ещё одна донецкая команда КВН

10.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Команда КВН из ДНР «Ровеньки» попала с третьего места в финал Центральной Краснодарской лиги КВН.

Об этом сообщается на официальном сайте Общественного движения «Донецкая Республика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Всего из 14 команд в двух полуфиналах, где были сыграны традиционные конкурсы «визитка» и «музыкальный фристайл», в финал прошли 8 команд.

Отмечается, что изюминкой донецких КВНщиков стал актуальный политический юмор.

«А это Юрка – наш местный Зеленский – мопед у деда отжал, а ездить не умеет», – шутили ребята.

«Эмоции переполняют! Это первая серьезная победа нашей команды! Мы благодарим всех, кто болел за нас и поддерживал, особенно Главу Донецкой Народной Республики, Председателя Общественного Движения «Донецкая Республика» Дениса Пушилина и Русский Центр. Спасибо всем большое! Уже завтра начнем готовиться к финалу», – рассказал капитан команды Алексей Лубенко.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что представляющая ДНР команда КВН «Донецкий кряж» прошла в финал Международной телевизионной лиги КВН.

О становлении команды в нелегкое военное время, поддержке со стороны руководства Республики и понимании роли КВН в современном обществе обозревателю капитан команды КВН «Донецкий Кряж» Сергей Самохин также рассказал в интервью обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову.