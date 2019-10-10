10.10.2019, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Россия, Украина
Просмотров:

В России одержала победу ещё одна донецкая команда КВН

Команда КВН из ДНР «Ровеньки» попала с третьего места в финал Центральной Краснодарской лиги КВН.

Об этом сообщается на официальном сайте Общественного движения «Донецкая Республика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Всего из 14 команд в двух полуфиналах, где были сыграны традиционные конкурсы «визитка» и «музыкальный фристайл», в финал прошли 8 команд.

Отмечается, что изюминкой донецких КВНщиков стал актуальный политический юмор.

«А это Юрка – наш местный Зеленский – мопед у деда отжал, а ездить не умеет», – шутили ребята.

«Эмоции переполняют! Это первая серьезная победа нашей команды! Мы благодарим всех, кто болел за нас и поддерживал, особенно Главу Донецкой Народной Республики, Председателя Общественного Движения «Донецкая Республика» Дениса Пушилина и Русский Центр. Спасибо всем большое! Уже завтра начнем готовиться к финалу», – рассказал капитан команды Алексей Лубенко.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что представляющая ДНР команда КВН «Донецкий кряж» прошла в финал Международной телевизионной лиги КВН.

О становлении команды в нелегкое военное время, поддержке со стороны руководства Республики и понимании роли КВН в современном обществе обозревателю капитан команды КВН «Донецкий Кряж» Сергей Самохин также рассказал в интервью обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть