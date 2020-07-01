В России полицию не поставить на колени – Шнуров

01.07.2020, Москва, Максим Карпенко

В России невозможно повторение протестов, происходящих ныне в США, когда афроамериканцы взбунтовались после убийства полицейским темнокожего преступника.

Об этом в эфире либерального телеканала RTVi заявил его новый генеральный продюсер, артист Сергей Шнуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Шнурова, он не понимает сути происходящих в США протестов и считает, что они могут привести к гражданской войне.

«Я с непониманием (отношусь к протестам, – авт.). Но дело в том, что я и не живу в Америке, мне их контекст не очень понятен. Я понимаю, что в России такое вряд ли было бы возможным. Мне кажется, что этот маятник качнется в другую сторону, и уже этому примеры есть, и появляются все эти «White power» (движения «белых» нацистов, – авт.).

Понятно, что США сейчас находятся в состоянии такой прелюдии к Гражданской войне. Я надеюсь, что там этого не случится, потому что в стране, в которой есть разрешение на оружие, это будет крайне кроваво все», – заявил Шнуров.

Шоумен, ставший недавно еще и политиком, подчеркнул, что в России невозможно такое отношение к полиции – и самих правоохранителей к населению.

«Я так думаю, что, во-первых, невозможно такое отношение полиции к людям, когда они извиняются, это все. Здесь у нас абсолютно ненадуманная вертикаль, патриархальность до сих пор существует в сознании, у нас понятно, что человек в погонах – это человек в погонах, и что ты с этим ни делай, это всегда будет так пока», – заключил артист.

Как сообщал «ПолитНавигатор», музыкант Сергей Шнуров недавно стал членом санкт-петербургского отделения Партии роста, которая считается контролируемой псевдолиберальным проектом для распыления протестных голосов.

Политолог Илья Гращенков посчитал, что это решение вряд ли сможет улучшить позиции партии на предстоящих выборах.

Не так давно певица Юлия Чичерина, известная поддержкой ополчения Донбасса, назвала Шнурова «ссыкливым частушечником» за его недавнее признание в эфире ТВ о боязни выступать в ЛДНР.