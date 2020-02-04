В российской Конституции хотят провести линию обороны от геев

04.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия должна закрепить в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины точно также, как в 2014 году закрепила статус Крыма.

Об этом, выступая с трибуны Госдумы заявил депутат российского парламента Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, закрепление этой нормы в Конституции не позволит продавить извне так называемые «европейские ценности», разрушающие семью.

«Мне кажется, что сейчас необходимо сделать еще для того, чтобы эта линия обороны была крепка и чтобы мы могли перейти в наступление. Закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. Это создаст барьер для попыток приписать какие-то отдельные, дополнительные права для лиц нетрадиционной ориентации и ЛГБТ.

Сегодня эти попытки делаются с помощью проекта закона о профилактике домашнего насилия, который списан практически под копирку со Стамбульской конвенции Совета Европы. Хочу напомнить, что Россия предлагала к этой конвенции свои поправки, они были все отклонены. А теперь нам на уровне национального законодательства пытаются навязать закон, который нацелен не на сохранение семьи, а на ее раскол с помощью постороннего вмешательства от соседей и заканчивая НКО.

Необходимо закрепить в Конституции нерушимые вещи, такие как традиционный брак, как мы закрепили в 2014 году принадлежность Крыма к России. И теперь, несмотря на любые резолюции и на любые выступления, у нас есть аргументы для того, чтобы отказываться от политизированных решений Европейского суда по правам человека в связи с исками Украины, которые только множатся», – заявил Толстой.

Напомним, в соседней Украине после госпереворота 2014-го года регулярно проходят гей-парады и марши в защиту ЛГБТ-активистов. Их активно поддерживают власти страны и защищают правоохранители.

А в министерстве здравоохранения Украины помимо традиционного понятия «мужской» и «женский» пол использует также «неопределенный». Эта норма введена для трансгендеров.