В рядах ВСУ уже мечтают о «Корейском сценарии»

Для Украины была бы приемлема заморозка конфликта с Россией по «Корейскому сценарию», ведь за время передышки можно было бы «накачать ВПК».

Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил замкомандира ударных БПЛА Олесь Маляревич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Один очень умный американец, который знает всю войну, именно эту войну, он в 23-м году весной сказал, что рано или поздно все это завершится корейским сценарием. По линии фронта, то, что вы сможете отвоевать, и то, что сможет захватить враг, остановится, не будет мира. «На десятилетия вы встанете в оборону, прокачаетесь, построите свое собственное ВПК, и любая новая попытка эскалации против вас будет невозможна, или вы будете готовы к этому» – вот это реальный сценарий. Где будет эта линия? Мы видим, что линия фронта есть, но враг пытается давить. Он не доволен, он хочет больше, больше, больше. Наша задача-удержать, где возможно продвинуться. Но мое субъективное мнение, а не позиция полка, что именно в корейский сценарий нас ждет… Не хочу расписываться за всех военных, но это будет логично, что по линии фронта. Мы же не отдаем территории, территории наши остаются, их можно будет вернуть, когда для этого будет ресурс. Сейчас просто надо понять, что мы можем сделать, а не что мы хотим сделать», – заявил Маляревич.