В СБУ даже не скрывают, что дело против Волги и Бережной – политическое

07.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Представители СБУ открыто называют организации правозащитницы Елены Бережной и экс-нардепа Василия Волги, у которых вчера проходили обыски, пророссийскими без рассмотрения дела и соответствующего решения суда.

Об этом в эфире «Россия-1» заявил экс- нардеп Украины Владимир Олейник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это – обыкновенный фашизм. Я скажу не как политик, а как юрист. В постановлении суда должны быть указаны документы, которые подлежат изъятию, а они мешки опечатали. Они имеют право брать только те документы, которые подлежать изъятию. Второе. Елена Бережная просила одного – адвоката. Если не может вызвать своего, нужно обеспечить присутствие государственного. Это беспредел, но это и акция устрашения. Они запугивают большинство украинцев, чтобы они не сопротивлялись.

Что происходит в Украине: помните, была такая дежурная статья в СССР «Хулиганство»? Чуть что – хулиганка. В Украине давно это отбросили. Что-то не так – 109 статья – покушение на госпереворот или 111 – государственная измена. Не так высказался – государственная измена.

Почему это дело политическое? Об этом нам сказал сегодня на пресс-конференции представитель СБУ, когда заявил, что Волга и Бережная возглавляют пророссийские организации. Как они могут их возглавлять, если их организации зарегистрированы в минюсте Украины? Если нет решения суда, а они говорят, что это пророссийские организации – это означает политическую составляющую в этом деле», – заявил экс-нардеп.

«Чем занималась Бережная – продолжила дело своей дочери правовыми методами в рамках конституции. Не допускали через суды переименования улиц на Шухевича и Бандеру, сносов памятников Жукову, Ватутину. Они добились решения суда, чтобы Донбассу выплачивали пенсии. Какая противоправная деятельность?», – добавил Олейник.