В СБУ официально признали причастность к провокации в Керченском заливе

17.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Сотрудники Службы безопасности Украины, задержанные вместе с моряками ВМС Украины во время попытки прорваться в Азовское море, осуществляли контрразведывательную деятельность.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос информационного агентства “Украинские новости”.

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“Офицеры украинской спецслужбы, которые были захвачены российской стороной в Керченском заливе 25 ноября, выполняли служебные задания по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено законом о СБУ”, – говорится в в ответе СБУ.

При этом уточняется, что российская сторона “не обращалась к украинской с предложениями обмена захваченных сотрудников СБУ”.

Напомним, что в ФСБ обратился житель Донецка, узнавший в одном из задержанных на катерах сотрудника СБУ, пытавшего его ранее на украинской территории.

Как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, задержанные на катерах ВМС Украины СБУшники были карателями на Донбассе.