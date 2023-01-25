В Севастополе оштрафовали коммерсанта, выбросившего дельфинов под предлогом нехватки денег после начала СВО

Директор дельфинария в Севастополе, выпустивший в открытое море четырех афалин под предлогом отсутствия средств на их кормежку, заплатит штраф в 250 тысяч рублей. Судьба млекопитающих, выращенных в неволе и не способных добывать себе еду, остается неизвестной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В начале ноября в соцсетях разлетелось видео, на котором люди на брезентовых носилках подносят к ограждению дельфинов и скидывают их в море. Как оказалось, четыре афалины стали не по карману владельцу частного дельфинария «Флиппер» Владимиру Калниболоцкому (после начала СВО в Крым не летают самолеты, нет туристов и т.п.), и он не нашел ничего лучшего, как устроить демонстрацию освобождения дельфинов после трудового курортного сезона. Застывших вертикально в воде бывших подопечных дельфинария еще какое-то время видели с берега, но когда на их поиски отправились инспекторы природоохранной службы и дрессировщики из других дельфинариев, найти афалин так и не смогли.

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Несколько трупов выброшенных на берег дельфинов принимали за Зою, Маю, Стёпу и Тошу. Но ни у одного из них не обнаружили чипов, которые вживляют под кожу животным в дельфинариях и зоопарках.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура действия владельца дельфинария квалифицировала как административное правонарушение по ст. 8.35 КоАП РФ – «уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных», ч. 3 и ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ – «осуществление предпринимательской деятельности с нарушением и грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением». Арбитражный суд Севастополя вынес постановление о штрафе на 250 тысяч рублей.

«Кроме того, прокуратура Гагаринского района Севастополя осуществляет процессуальный надзор за ходом расследования уголовного дела по факту выпуска афалин в море по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ – «жестокое обращение с животными», которое находится в производстве следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя. Местонахождение животных к настоящему времени не установлено», – сообщили в прокуратуре Севастополя.