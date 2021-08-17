В школьную программу России введут курсы распознавания фейков
Российское руководство готовится внедрить в школы специальные программы по обучению детей распознаванию фейков и соблюдению цифровой безопасности в Интернете.
Об этом в ходе дискуссии на площадке «Территория смыслов» заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня мы понимаем, что учить так называемому fact checking (проверка фактов – прим.), умению отличать правду ото лжи и пониманию, что такое фейки, нужно уже не в зрелом возрасте, а начиная со школы.
Сегодня с отраслевыми министерствами, Министерством просвещения и Министерством цифрового развития устанавливаем диалог и готовим курсы цифровой грамотности, которые будут внедрены в образовательную программу средней школы», – сказал Хинштейн.
Депутат пояснил, что детей будут обучать проверять информацию, сохранять безопасность в сети и противодействовать мошенникам.
«Школьники смогут на бытовом, понятном и доступном уровне понять, что это такое, что такое упомянутый мной fact checking, как не попасться на чужие провокации, сохранить безопасность в сети, и в конечном счёте не нажать ненужную кнопку, чтобы у твоих родителей не списали деньги с банковской карточки», – заключил Хинштейн.
Напомним, ранее в Москве заявили, что ложь в материале BBC о россиянах в Ливии может довести журналистов до суда.
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