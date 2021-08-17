В школьную программу России введут курсы распознавания фейков

Российское руководство готовится внедрить в школы специальные программы по обучению детей распознаванию фейков и соблюдению цифровой безопасности в Интернете.

Об этом в ходе дискуссии на площадке «Территория смыслов» заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы понимаем, что учить так называемому fact checking (проверка фактов – прим.), умению отличать правду ото лжи и пониманию, что такое фейки, нужно уже не в зрелом возрасте, а начиная со школы.

Сегодня с отраслевыми министерствами, Министерством просвещения и Министерством цифрового развития устанавливаем диалог и готовим курсы цифровой грамотности, которые будут внедрены в образовательную программу средней школы», – сказал Хинштейн.