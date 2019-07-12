В шоке даже майданщики: Зеленский сдаст Украину с потрохами Западу

12.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский после того, как обзаведётся собственной фракцией в Верховной Раде, собирается открыть для западных корпораций рынок земли, что приведет к скупке черноземов – главного богатства Украины иностранцами.

Об этом в ходе заседания Верховной Рады заявил глава «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу объяснить, почему мы в оппозиции к Зеленскому. Потому что Зеленский хочет продать чужакам украинские чернозёмы. Мы считаем, что это преступление против людей, это убийство украинского села. Зеленский и все его представители на встречах с МВФ говорят, что один из первых законов, которые он собирается принять – это продажа земли.

Посмотрите, кто сюда идёт – одни либералы и либертарианцы, для которых права человека, защита человека, защита трудового человека – это всё пустой звук. Потому что они грантоеды, управляемые извне, им в заграничных столицах рассказывают, что делать, и они готовы это выполнять здесь, в парламенте», – возмутился Ляшко.

Он добавил, что Зеленский также планирует отдать под вырубку леса Карпат, откуда древесина идет на Запад.

«Посмотрите ещё одно заявление, которое они сделали два дня назад. Они хотят отменить мораторий на запрет вывоза из Украины необработанного леса-кругляка. После саммита «Украина-ЕС» это был один из ключевых вопросов, который обсуждался в тайном режиме. Зеленский взял на себя обязательство отменить этот мораторий.

Отмена моратория – это варварская вырубка лесов, это уничтожение сотен новых украинских деревообрабатывающих предприятий, которые появились на Украине за последние два года. Десятки тысяч украинцев останутся без работы, без средств к существованию, им будет нечем кормить свою семью. Вот что предлагает Зеленский, отменяя этот мораторий», – предостерегает Ляшко.