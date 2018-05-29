29.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Словакии погибла молодая украинка – выпала с балкона восьмого этажа

В понедельник 28 мая в Словакии погибла гражданка Украины 1999 года рождения, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Словацкой Республике.

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“Как только это произошло, полиция прислала сообщение. Это гражданка Украины. Написано, что около 21:26 на улице Будувательской, дом 13, найдено умершей гражданку Украины 1999 года рождения. Консул занимается вопросом, мы, конечно, держим это на контроле”, – отметили в посольстве.

Родственники погибшей еще не выходили на контакт. Дипломаты подтвердили, что инцидент произошел в городе Пряшеве.

“Полиция сообщила, что, по предварительной версии следствия, нет чужой вины в ее смерти. Они, наверное, еще будут допрашивать свидетелей и выяснять все обстоятельства”, – рассказали в посольстве.

По информации СМИ, девушка выпала с балкона 8-го этажа в одном из общежитий.

Напомним, как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, в результате ДТП в Будапеште пострадали 28 украинских туристов, из них восемь получили тяжелые травмы. Также “ПолитНавигатор” сообщал о смерти на заработках в Польше украинского спортсмена-армрестлера.