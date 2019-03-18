В США признали, что проигрывают санкционную войну с Россией

18.03.2019, Москва, Олег Кравцов

Санкции, введенные против России Западом в 2014 году вместо того, чтобы наказать РФ, привели к обратному результату.

К такому выводу в статье для журнала National Interest приходит профессор политологии американского Университета содружества Вирджинии Джуди Твигг, сообщает “Российская газета”.

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По словам автора, рестрикции стимулировали рост российской экономики и усиление патриотических настроений. В качестве примера Твигг она приводит сельскохозяйственный сектор, который благодаря наложенным ограничениям вышел из состояния застоя.

Она напоминает, что российским финансовым организациям ограничили доступ к международным рынкам капиталов и низкопроцентным кредитам, на территорию страны был запрещен ввоз товаров двойного назначения и новейших технологий. Однако введенные Москвой контрсанкции, запретившие поставки продовольственных товаров из США и стран ЕС на территорию России, стали “даром” для российского сельского хозяйства.

“Эффект от контрсанкций оказался таким, что “некоторые представители отраслей российской экономики, лишь отчасти связанные с сельским хозяйством, также стали просить подвести их под санкции”, – пишет профессор

Кроме того, она указала, что объемы производства зерна в России уже вдвое превосходят объемы его потребления, РФ стала главным поставщиком пшеницы на мировой рынок, а российские фермеры и агрохолдинги уже полностью обеспечивают местный рынок курицей и свининой российского производства.

Также прогнозирует, что российское сельское хозяйство продолжит активно развиваться и даст импульс развитию других сфер экономики, и призывает США и ЕС осознать, что ограничительные меры приносят России лишь пользу, а в санкционной войне с Западом Москва “на несколько шагов впереди”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Германии полагают, что общий механизм обхода санкций США сблизит Европу и Россию.

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