В Станице Луганской представители ЛНР вновь столкнулись с подзабытым шароварным идиотизмом

06.08.2019, Станица Луганская, Владимир Гладков

Киев продолжает демонстрировать нежелание к мирному сосуществованию с Донбассом даже в мелочах.

Так, на территории контролируемой Киевом Станицы Луганской украинский чиновник спровоцировал перепалку с министром иностранных дел ЛНР Владиславом Дейнего и уполномоченным по правам человека в ЛНР Ольгой Копцевой, которые пересекли линию разграничения для встречи с представителями ООН.

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О происшествии сообщает украинский «5 канал», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Линия разграничения проходит посредине реки Северский Донец, середина реки по середине моста. Вы пришли со значком так называемой Луганской Народной Республики», – наезжал украинский чиновник, которого даже не удосужился представить телеканал.

«И вы со значком, а в чём проблема?» – парировал Дейнего.

«А у вас герб, там у вас тризубец украинский, в чём проблема?» – спросила провокатора Копцева.

«Так я на украинской земле нахожусь», – ответил тот.

«И я на своей земле», – не растерялась уполномоченный по правам человека в ЛНР.

«На какой «на своей»?», – не унимался чиновник.

«На своей, украинской», – поставила его на место Копцева.

«На украинской? Хорошо», – успокоился провокатор.

«Согласно Минским договорённостям, Станица и Счастье наши», – напомнил зазнавшемуся чиновнику министр иностранных дел ЛНР.

Операторы телеканала продолжили провоцировать представителей ЛНР, поэтому Ольге Копцевой пришлось среагировать на лезущие в лицо камеры, которые она попросила убрать, но не получив ответа, закрыла рукой.

Корреспондент телеканала подала это в классической манере украинских СМИ: «Среагировала агрессивно».

По данному поводу у себя в Facebook также высказался депутат Верховной Рады Сергей Высоцкий, не особо ограничиваясь в высказываниях и также обвинив представителей ЛНР в «агрессии».

«Вот такое перемирие. Россия и ее шавки понимают исключительно язык силы. Все шаги навстречу трактуются как слабость и провоцируют на дальнейшую агрессию», – написал он.

Стоит отметить, что украинские провокаторы уже не первый раз ведут себя неадекватно. Так, на днях двое представляющих Киев провокаторов в «серой зоне» набросились на съёмочную группу российских журналистов, которые снимали ремонт моста через Северский Донец.

Напомним, как сообщал «ПолитНавигатор», в ЛНР обвинили украинскую сторону в том, что она не намерена восстанавливать разрушенный мост через Северский Донец в районе Станицы Луганской.