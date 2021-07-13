«В свою команду Зеленский набрал наркоманов» – Геращенко

13.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В Верховной раде Украины инициируют массовое прохождение теста на наркотики.

Об этом с трибуны парламента заявила депутат, член фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, к такому решению побуждают недавние скандалы с парламентариями, которые оказались под действием наркотиков.

«Зеленые» не видят ничего, что происходит в стране. Они все время находятся в наркотическом дурмане. Представьте себе, только за последнюю неделю двух «слуг народа» поймали на нарушении правил дорожного движения пьяными и в наркотическом дурмане. Знаете, за что боролись, на то и напоролись. Зеленский начал свою бурную деятельность с того, что анализы какой-то карманной структуре сдавал, до сих пор страна не видела их результатов. Так и команду себе набрал соответствующую. Мы сейчас обращаемся в зал с тем, что инициируем сегодня от всех избирателей, каждый депутат Верховной рады Украины должен сдать наркотест для того, чтобы понимать, кого собрали в этом зале», – заявила Геращенко.

Напомним, на прошлой неделе депутат Верховной рады, бывший член президентской фракции «Слуга народа» Александр Юрченко устроил ДТП во Львове, попытался скрыться с места аварии и набросился с кулаками на водителя пострадавшего авто. Позже в его крови были обнаружены следы наркотического вещества.

В похожей ситуации оказался депутат Евгений Брагар, который утверждает, что полицейские остановили его автомобиль, требовали взятку и после отказа обвинили в употреблении наркотиков.

Также «ПолитНавигатор» писал, что президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную раду просьбу созвать внеочередное пленарное заседание главным образом, чтобы принять закон о медицинском каннабисе.

Интересно также, что накануне второго тура президентских выборов в 2019 году Зеленский прошел тест на наркотики.