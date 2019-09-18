18.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Избиратели, голосовавшие на парламентских выборах за партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», якобы ведут Украину к повторной российской «оккупации».

Об этом на всеукраинском форуме в Тернополе заявил городской голова, радикальный русофоб Руслан Марцинкив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом украинские националисты продолжают делить население по этническому принципу. Помимо прочего, они опасаются, что «незалежную» ждет повторная оккупация.

«Сегодня ситуация тоже непростая, потому что каждое историческое событие – это возможность проанализировать ошибки, проанализировать то, что произошло, и учесть, чтобы в будущем этого не произошло.

Мы должны понимать, что сегодня, как и тогда, когда с одной стороны ОУН боролась с Польскими оккупантами, потом с советскими оккупантами. Была коммунистическая партия Западной Украины и часть людей, которые сразу пошли на сотрудничество с режимом.

К сожалению, такое происходит и сегодня у нас. Разве мы можем ценить последние выборы, когда часть, я не могу назвать украинцев, а жителей Украины голосует за «Жизнь» Медведчука и других партий, которые едут в Москву.

Это показывается по СМИ. Поэтому, когда меня спросили журналисты, может ли повториться подобная оккупация? То да, она возможна», – впал в истерику нацист.

Напомним, ранее львовский телеведущий-пропагандист Остап Дроздов назвал избирателей Владимира Зеленского и его партии «безмозглыми баранами», а жителей Дона – якорем, который не дает лететь «украинской европейской птице».