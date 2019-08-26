Львовский телеведущий: «Большинство украинцев – тупые бараны»

26.08.2019, Львов, Владимир Гладков

Более 70 процентов жителей Украины, проголосовавших на выборах за Владимира Зеленского и его партию, являются «безмозглыми баранами», в отличие от национально сознательных жителей Галичины.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти выборы – и парламентские, и президентские, когда Львов и Галичина выпали из зеленого болота, это ставит большой вопрос перед нами, западниками, и перед нашим гонором: мы это воспринимает как плюс, или воспринимаем как минус?

Я это воспринимаю, как очевидное преимущество. Я считаю, что в этой стране глупых больше, и это доказывают каждые выборы, и что мы живем в очень плохой стране.

Я называю адресно каждого украинца, который умудрился в 21 веке голосовать за человека без программы, без политических убеждений, без мировоззрения, с откровенно украинофобской позицией на уровне шоу-бизнеса, с откровенным стебом относительно всего того, что для сознательного украинца является сакральным, это надо быть абсолютно тупым безмозглым бараном, чтобы сделать это в 21 веке», – сказал Дроздов.

По его мнению, такая массовая бессознательность – следствие отсутствия института «не граждан» как в Прибалтике.

«Мы проиграли первый этап государственного строительства. Мы дали гражданство всем, кто был под рукой, в то время, как все остальные государства поставили фильтр. Гражданином независимых стран мог стать только тот, кто сдал экзамен, кто прошел фильтр проверки на сотрудничество с предыдущими оккупационными режимами, и кто действительно заслуживает носить паспорт гражданина уже независимой страны.

Мы раздали паспорта быдлу, вате, Юго-Востоку, коммунистам, бюрократам и другой сволочи, которая спит и видит себя в объятиях с Москвой», – резюмировал Дроздов.

Напомним, ранее Остап Дроздов уволился с телеканала «ZIK», перешедшего в собственность соратника Виктора Медведчука депутата Тараса Козака.