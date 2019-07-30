В Трускавце «спалили» примажоренную депутатшу-зеленщицу

30.07.2019, Киев, Владимир Гладков

На тренинге депутатов «Слуги народа» в Трускавце, кроме всех прочих, появилась и новый нардеп под номером 112 в избирательном списке партии – Ирина Аллахвердиева, надевшая дорогое платье от итальянского бренда Versace.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала киевская журналистка Анна Стешенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ваша любимая рубрика. Знакомьтесь, будущий депутат Рады от партии «Слуга народа» – Аллахвердиева Ирина Валерьевна. Женщина яркая. На тренинг для депутатов от Зе в Трускавец она приехала в сарафане Versace последней коллекции. Такое же платье-рубашку, с аналогичным броским именным принтом можно было купить за 430 евро. А сегодня вообще по дешевке – за 258 евро», – заметила она.

Стешенко добавила, что женщина работала в страховой компании, поэтому вполне могла позволить себе такую недешёвую одежду, однако данный персонаж в новой Раде теперь сможет составить конкуренцию пресловутой любительнице дорого приодеться Ирине Луценко.

«Ничего личного, тем более претензий как к будущему депутату. Ирина работала в страховой компании, поэтому явно себе это может позволить. Я про другое. Непобедимую любовь наших народных избранников к брендам и лого. P.S. В новой Раде у Ирины Луценко «в лабутенах» будет конкуренция», – отметила журналист.