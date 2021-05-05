В Турции начали закрывать отели, в которых отдыхают украинцы

05.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Турции из-за массового нарушения коронавирусных правил украинцами начали закрывать отели, в которых они отдыхают.

Об этом в эфире телеканала «CNN Türk» заявил губернатор Анталии Эрсин Языджы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, недавно в Анталии перестал работать 5-звездочный отель «Bosphorus Sorgun» после того, как в сеть попало скандальное видео – на Пасху 2 мая в «Босфоре» прошла громкая вечеринка, однако присутствовавшие на ней украинцы были без масок.

В отель на проверку сразу же приехали представители министерств и начали расследование. Представитель отеля заявил, что фото и видео вечеринки сделал аниматор-украинец из другого отеля, который отдыхал у них в тот вечер.

Комментируя инцидент, губернатор Анталии Эрсин Языджы сообщил, что отель уже закрыт. Более того – у владельцев отозвали туристический сертификат, без которого они не смогут функционировать. А пять сотен гостей из стран бывшего СССР – расселили по другим отелям.

Языджы заявил в эфире CNN Türk, что отель закрыт. Также у владельцев отозвали туристический сертификат, Ночь в закрытом отеле стоила 5-7 тысяч грн в сезон.

«Турки еще больше начали возмущаться, почему они сидят на локдауне без работы, на улицу могут выйти лишь до ближайшего магазина, за отсутствие маски штрафуют, в то время как «русские» (а для них русские – и россияне, и украинцы), мол, устраивают алкогольные тусовки.

Говорят, что закрытие отеля – это такая показательная акция устрашения, чтобы другие насторожились. Ведь в остальных отелях тоже проходят вечеринки без масок», – рассказала одному из киевских СМИ жительница Украины, работающая в другом отеле.

Напомним, даже в Киеве признают, что не справляются с пандемией, из-за чего Украина стала рассадником коронавируса. Так, накануне, приехавший из Дании в Киев на чемпионат спортсмен был вынужден возвращаться домой в спецкапсуле.