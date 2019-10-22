В украинском нацизме виноваты коммунисты – киевский эксперт

22.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина превратилась в нацистское государство якобы потому, что «преданной коммунистами» стране необходимо было бороться за свою независимость.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Александр Гончаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Надо признать, что мы молодое государство, которое сформировалось только в XX веке. И мы сегодня проходим тяжёлый исторический путь с отстаиванием своей независимости, и не только в дипломатических переговорах.

Мы не привлекаем фашистов, мы привлекаем наиболее активную часть мужского населения, которая способна с оружием в руках защищать своё отечество. На Украине было только две идеологии – национализм и коммунизм. Коммунисты нас предали, осталась одна идеология», – рассуждает украинский политолог.

В свою очередь, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко попытался объяснить требование членов Палаты представителей США включить украинский неонацистский полк «Азов» в список иностранных террористических организаций, предвыборной борьбой американских демократов против Дональда Трампа.

«Это часть палаты представителей, и надо чётко понимать, что 40 человек, подписавших этот документ, делают в условиях того, что началась предвыборная компания за президентское место.

И поэтому надо подорвать авторитет Дональда Трампа во всех вопросах, особенно связанных с Украиной.

Как известно, украинский вопрос в этой предвыборной кампании заострён, и часть палаты представителей это делает», – попытался найти оправдания ВСУшник, однако ему напомнили, что именно Дональд Трамп выступал за прекращение финансирования украинской армии.

После чего российский политолог Дмитрий Абзалов призвал Киев найти в себе мужество признать, что на Украине присутствуют нацисты, с которыми необходимо бороться.

«Надо иметь в себе силы признавать вещи, которые находятся за гранями. Эти грани проложены не на Украине. Когда в тайских тюрьмах пытали американских людей – они специально вывозили туда своих коллег, чтобы пытать их не на территории США.

И там было как раз удушение – это те самые техники, которые использовались в Ираке, Афганистане, и они запрещены, в том числе и международными организациями. Совет безопасности ООН несколько раз выдвигал по этому поводу резолюцию. Не надо защищать, кого не надо защищать. Один раз в жизни надо это сделать», – указал эксперт.

Также, по мнению журналиста Александра Чаленко, украинский президент Владимир Зеленский сейчас пытается отвлечь внимание от подобных проблемных вопросов назначением юмориста и телеведущего Сергея Сивохо на должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

«Что такое назначение Сивохи? Это просто пиар-акция для отвлечения внимания. Зеленскому нужно объяснять, что там в Золотом, «формула Штайнмайера», этот «Азов», заявление сорока американских конгрессменов, и так далее, ничего не получается.

А здесь быстренько взяли Сивоху – хорошего клоуна, отличного парня из Донецка, и назначили советником секретаря совета национальной безопасности. Что это за должность? Это фигня какая-то. Но сейчас СМИ подхватят», – резюмировал Чаленко.