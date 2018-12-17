В УПЦ МП хотят объединиться с раскольниками, а потом получить томос

17.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Так называемое «объединение украинских церквей», о котором было объявлено в минувшую субботу, не приведет к единству православных в стране.

Такое мнение в комментарии “Известиям” высказал зампредседателя Отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич.

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“Сейчас между духовенством нашей церкви и других православных конфессий практически нет общения, почти все связи разорваны. И томос не заставит их начать диалог”, – сказал представитель УПЦ МП.

По его словам, объединение будет искусственным, потому что не устранены противоречия, которые существуют между так называемыми УПЦ КП и УАПЦ.

“Позиция УПЦ состоит в том, что сначала нужно достичь внутреннего единства, а лишь потом ставить вопрос об изменении статуса. Надо начинать изнутри, восстанавливать мосты общения и примирять людей. Это будет настоящее, органическое и естественное единство, а не спущенное сверху, которое так же быстро распадется. Результатом настоящего единства и может быть томос или другой документ. Наоборот — через документ к единству — не получится”, – сказал Данилевич.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Сарнах при участии священнослужителей УПЦ (Московского патриархата) почтили память «невинно убиенных героев Небесной сотни».