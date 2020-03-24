В условиях эпидемии итальянский бизнес требует отмены антироссийских санкций

24.03.2020, Москва, Кравцов

Антироссийские санкции, введенные Западом, сегодня являются анахронизмом и нарушением международного законодательства.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико.

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Он подчеркнул, что итальянская экономика несет колоссальный урон из-за ограничительных мер, направленных на пресечение растпростанения коронавируса.

«Цифровых показателей, которые могли бы отразить положение экономики еще нет, но до 3 апреля остановлено все производство, не связанное с жизнеобеспечением. В других европейских странах события развиваются примерно с двухнедельным опозданием по отношению к Италии, но дела там вряд ли будут лучше. Это уже очевидно в Испании, во Франции положение угрожающее, в Германии также сложно. При этом руководящие органы Евросоюза реагируют с опозданием, складывается впечатление, что они растеряны», – сказал банкир.

Также он полагает, что антироссийские санкции в этих условиях должны быть отменены.

«Санкции против России, равно как и российские контрсанкции, выглядят неуместно в принципе, поскольку они нарушают международное право. Санкции имеет право вводить только ООН. Ну, а в нынешней ситуации санкции вообще какой-то анахронизм. Но меня особо тревожит, что при нынешнем положении международные механизмы сотрудничества и взаимодействия дают сбой. Каждый играет за себя, когда нужно как раз работать вместе, слаженно, объединять усилия. Санкциям в такой конструкции нет места», – убежден Фаллико.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Россия начала оказывать Италию помощь в борьбе с коронавирусом.

При этом генсек НАТО, заявив о необходимости своевременно платить взносы, фактически самоустранился от помощи Италии.