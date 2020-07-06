В Варшаве рассказали, почему США спешат напичкать Польшу войсками и вооружениями

06.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на то, что большинство населения Польши против, США спешат заключить со всё ещё действующим президентом Анжеем Дудой все военные соглашения и увеличить в этой стране военное присутствие НАТО.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил польский политолог, экс-депутат Сейма Матеуш Пискорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Планы перемещения американских войск (из Германии в Восточную Европу – прим. ред.) гарантируют общеевропейскую угрозу, а не общеевропейскую безопасность. Это касается и Литвы, и других стран Прибалтики, поскольку и руководство Литвы высказалось в поддержку этих планов.

Это определённое нагнетание обстановки в нашем регионе. А что касается поддержки польских граждан – к сожалению, не проводились никакие соцопросы по этому поводу. Я предполагаю, что многие из польских граждан уже чувствуют, что размещение дополнительных нескольких тысяч американских солдат, а ещё и говорится, что в будущем возможно перемещение ядерных баз из территории Германии в Польшу. Большинство населения Польши прекрасно это всё понимают», – сказал он.

Матеуш Пискорский выразил уверенность, что такая спешка объясняется неуверенностью Вашингтона в победе лояльного им президента Анжея Дуды на втором туре польских выборов.

«Но, к сожалению, все подобные решения принимаются в особое время. В Польше сейчас ожидают второго тура президентских выборов. Я предполагаю, что американское руководство, будучи неуверенным в победе действующего президента Дуды, попыталось заключить все возможные соглашения, в первую очередь – связанные с закупками американского оружия, заключить все соглашения о размещении американских баз на нашей территории», – резюмировал эксперт.